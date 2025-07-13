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СМИ сообщили о госпитализации телеведущего Николая Дроздова

Mash: Николая Дроздова госпитализировали для замены коленных суставов
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Илья Питалев/РИА Новости

Известного российского телеведущего и популяризатора науки Николая Дроздова доставили в больницу из-за серьезных проблем с коленными суставами. Об этом пишет Mash.

По данным источников канала, у 88-летнего ведущего диагностирован деформирующий гонартроз 3-й степени, из-за которого возникли сильные боли, хромота и ограниченная подвижность — одно из коленей почти не разгибается.

Медики уже пытались помочь ему с помощью медикаментов и физиотерапии, но улучшение оказалось временным. Сейчас врачи планируют провести операцию по замене суставов на искусственные — сначала на одной ноге, затем на другой. Дроздов передвигается с тростью, и операция необходима, чтобы вернуть подвижность и снизить боль.

20 июня Дроздов отпраздновал свое 88-летие. По словам художника Константина Мирошникова, телеведущий жутко не любит праздновать день рождения. Торжество прошло на даче в кругу семьи. Он рассказал, что весь вечер они обсуждали фотографию планеты Земля, которую сделал космический зонд «Вояджер 1».

Ранее сообщалось, что 78-летний Бари Алибасов отказался от музыки ради модного кафе у дома.

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