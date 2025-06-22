Дроздову предстоит новый курс уколов

Художник Константин Мирошник рассказал в беседе с kp.ru, что биолог и телеведущий Николай Дроздов находится в веселом и легком расположении духа.

«Единственное, что нога, колено беспокоит, суставы… Все-таки возраст дает о себе знать. Уколы прокололи зимой, сейчас опять будет курс уколов. Поэтому, когда идет, то на палочку свою скандинавскую опирается», — поделился художник.

20 июня Дроздов отпраздновал свое 88-летие. По словам Мирошникова, телеведущий жутко не любит праздновать день рождения. Торжество прошло на даче в кругу семьи. По словам художника, весь вечер они обсуждали фотографию планеты Земля, которую сделал космический зонд «Вояджер 1».

18 апреля Telegram-канал Mash утверждал, что рост 87-летнего телеведущего Николая Дроздова снизился на 10 сантиметров из-за хронически прогрессирующего заболевания скелета.

По данным издания, пять лет назад ученому-зоологу диагностировали остеопороз. Это болезнь, при которой наблюдается снижение плотности костей — и в результате у пациента начинают болеть суставы, снижается вес и прочее.

Тогда Мирошников заявил, что сообщения о плохом самочувствии Дроздова не соответствуют действительности. Художник назвал информацию бредом и слухами.

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