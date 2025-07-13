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Лолита пошутила о покупке «гнезда» в Турции: «Гузееву стебанула»

Певица Лолита пошутила, что приобрела квартиру в Каппадокии
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Telegram-канал «Лолита Милявская»

Певица Лолита Милявская пошутила в Telegram-канале, что купила недвижимость в Турции.

Лолита снялась на фоне горы с пещерами в Каппадокии. Она в шутку заявила, что приобрела квартиру в «долгострое».

«Ему, наверное, 2-3 тысячи лет. Черт знает, он достроится когда-нибудь или нет, но вот видите то гнездо? Видите? Где срут ласточки. Это моя квартира, присоединяйтесь. Любой может ее купить», — пошутила артистка.

Милявская попросила не искать намеков в ее шутке. По словам певицы, она кинула 10 копеек, чтобы вернуться в это место в менее жаркое время.

В комментариях поклонник предположил, что это может быть высмеивание скандала с Гузеевой.

«Лолита Гузееву стебанула сто пудов», — заявил фанат.

В июне жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Известно, что как минимум шестеро человек тоже пострадали от этой аферы. Все они подали заявления о мошенничестве. По словам адвоката Александра Зорина, его клиенты считают, что Гузеева косвенно причастна к афере.

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