Алла Пугачева усилила охрану семьи в Юрмале

Певица Алла Пугачева усилила охрану в Юрмале. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Пугачева наняла двух охранников вместо одного для прогулок по городу с семьей. Один из секьюрити выполняет также функцию водителя. Как отмечает kp.ru, Примадонна гуляет на пляже утром и вечером, а в обед ходит в магазины и рестораны.

Дом Пугачевой в Юрмале, утверждает издание, также находится под охраной. Он находится рядом с концертным залом «Дзинтари» и жильем Лаймы Вайкуле.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

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