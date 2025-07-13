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Названа стоимость жилья Орбакайте в США

Эксперт Гершкович: недвижимость Орбакайте в США стоит около $10 млн
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orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры» и специалист по зарубежной недвижимости Марк Гершкович заявил в беседе с изданием «Абзац», что стоимость недвижимости певицы Кристины Орбакайте в США оценивается суммой около $10 млн.

По словам Гершковича, цена квартиры Орбакайте в Нью-Йорке составляет около $2,3 млн (около 179 млн 147 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Обслуживание такого жилья, как поясняет эксперт, стоит около $4,5 тысячи (около 350,5 тысячи рублей).

«В силу того, что здание скоро отметит столетний юбилей, управляющая компания на Манхэттене установит более высокую стоимость обслуживания, чем для зданий среднего возраста», — отметил специалист по зарубежной недвижимости.

Гершкович также добавил, что пентхаус в Майами мог обойтись Орбакайте в $7 млн (545 млн 230 тысяч рублей), а обслуживание — $3,5–4 тысячи (около 273–311 тысяч рублей).

10 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что Кристина Орбакайте задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 350 тысяч рублей.

По данным издания, у Орбакайте есть действующее ИП в России и элитная недвижимость, стоимость которой доходит до миллиарда рублей. Как утверждает SHOT, артистка владеет двумя квартирами недалеко от метро «Белорусская» — на 1-й Тверской-Ямской. Их общая площадь — около 160 кв. м. Также у певицы есть две недвижимости в элитном ЖК «Четыре ветра» в центре Москвы на Большой Грузинской общей площадью около 500 кв. м и тремя парковочными местами.

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