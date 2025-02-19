Лоза рассказал о вкладе Антонова в российскую музыку

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru отметил вклад Юрия Антонова в российскую культуру.

Лоза заявил, что Антонов написал очень много хороших песен. Он назвал коллегу одним из основных мелодистов России.

«Лет, по-моему, 50, а может, даже больше. Ну какой вклад внес человек, если он написал столько замечательных песен? Огромный вклад», — поделился исполнитель.

19 февраля Антонову исполнилось 80 лет. Свой день рождения народный артист России встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

Лоза пожелал Антонову здоровья, творческой потенции и желания творить.

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

В январе Антонов признался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не всё сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами.

Ранее в Госдуме обратились к празднующему юбилей Юрию Антонову.