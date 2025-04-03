Рэпер Птаха сравнил Noize MC с Иудой: «За свои слова он ответит»

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) сообщил в беседе с Life.ru о негативном отношении к Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) в рэп-тусовке из-за позиции уехавшего из РФ артиста по отношению к специальной военной операции России на Украине.

Нуриев назвал личным делом Noize MC поддерживать или не поддерживать Россию. При этом, отметил артист, коллега не должен «указывать» россиянам, на чьей стороне они должны находиться.

«Человек, который топит за чужую армию — это, по сути, Иуда. Мне кажется, здесь все просто. Пусть зарабатывает на Украине, в Европе, пусть там делает деньги», — сказал Птаха.

Нуриев признался, что сталкивался с Noize MC несколько лет назад — и коллега казался ему «неплохим парнем». Теперь же, отметил рэпер, он изменил свое отношение к музыканту.

«Я могу сказать только одно: за свои слова он ответит. Этот движ закончится, и он за все ответит. <…> если не от наших ФСБ, то от нас всех точно будут вопросы», — подытожил он.

Накануне сообщалось, что в Госдуме пожаловались на рэпера Noize MC из-за заработков в России. СМИ также заявили, что на своих выступлениях рэпер выкрикивает лозунги в поддержку Украины, вывешивает флаги Незалежной и носит футболки с символикой батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)

Ранее сообщалось, что финская рок-группа убрала Ленинград из своего названия.