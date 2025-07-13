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Трамп может нарушить решение Верховного суда США

AP: планы Трампа лишить гражданства США О'Доннел нарушат решение Верховного суда
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ta1/Global Look Press

Планы президента США Дональда Трамп лишить американского гражданства комедиантку Рози О'Доннел прямо нарушат постановление Верховного суда, запретившее властям лишать жителей гражданства. Об этом пишет Associated Press.

О планах лишить родившуюся в Нью-Йорке в 1962 году женщину Трамп рассказал 12 июля.

«Из-за того, что [деятельность] Рози О'Доннелл не отвечает интересам нашей Великой Страны, я серьезно рассматриваю вопрос о том, чтобы лишить ее гражданства», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

О'Доннел является телеведущей, комедийной актрисой и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-активисткой, а также занимается стендапом.
В своих выступлениях она нередко критикует американского политика. Еще в 2006 году она раскритиковала Трампа из-за того, что он позволил победительнице конкурса «Мисс Америка» Таре Коннер выполнять свои обязанности, несмотря на то, что она была уличена в употреблении наркотиков. В ответ Трамп назвал О'Доннел «неудачницей» и заявил, что надеется получить «с милой толстой Рози много денег». С января 2025 года, то есть с момента возвращения Трампа в Белый дом, О'Доннел проживает в Ирландии.

До этого суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение гражданства в США.

Ранее более трети демократических штатов США подали иск против Трампа.

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