Трамп может нарушить решение Верховного суда США

Планы президента США Дональда Трамп лишить американского гражданства комедиантку Рози О'Доннел прямо нарушат постановление Верховного суда, запретившее властям лишать жителей гражданства. Об этом пишет Associated Press.

О планах лишить родившуюся в Нью-Йорке в 1962 году женщину Трамп рассказал 12 июля.

«Из-за того, что [деятельность] Рози О'Доннелл не отвечает интересам нашей Великой Страны, я серьезно рассматриваю вопрос о том, чтобы лишить ее гражданства», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

О'Доннел является телеведущей, комедийной актрисой и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-активисткой, а также занимается стендапом.

В своих выступлениях она нередко критикует американского политика. Еще в 2006 году она раскритиковала Трампа из-за того, что он позволил победительнице конкурса «Мисс Америка» Таре Коннер выполнять свои обязанности, несмотря на то, что она была уличена в употреблении наркотиков. В ответ Трамп назвал О'Доннел «неудачницей» и заявил, что надеется получить «с милой толстой Рози много денег». С января 2025 года, то есть с момента возвращения Трампа в Белый дом, О'Доннел проживает в Ирландии.

До этого суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение гражданства в США.

Ранее более трети демократических штатов США подали иск против Трампа.