NYT: Пригожин рассказал, как Канада предлагала ему избежать санкций

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью газете The New York Times (NYT) рассказал, что власти Канады якобы предлагали исключить его из санкционного списка при условии публичного осуждения спецоперации.

Автор статьи утверждает, что российский продюссер передал ему выдержку из письма из Оттавы от декабря 2023 года.

По его словам, документ направили в ответ на попытки Пригожина оспорить санкции.

«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», — приводит NYT выдержку из письма.

На что Пригожин ответил, что не предаст российских властей. МИД Канады, в свою очередь, отказался комментировать NYT содержание документа.

«Что это за шантаж? Я не предавал Путина и никогда не предам», — сказал на интервью Пригожин.

Летом 2023 года продюсер Пригожин вместе с супругой, певицей Валерией, был включен в санкционный список Канады.

12 июля председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что американский законопроект о введении 500% пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы, навредит в первую очередь самим США.

Ранее Пригожин ответил Швыдкому на предложение вернуть цензуру.