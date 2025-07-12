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Российский сервис уличили в продвижении Пугачевой и Меладзе: «Верх цинизма и подлости!»

Глава ФПБК Бородин возмутился, что в России подвигают Пугачеву и Меладзе
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в Telegram-канале возмутился, что один из популярных российских сервисов включил в свою музыкальную подборку композиции Аллы Пугачевой, Светланы Лободы и Валерия Меладзе.

«На первой же вкладке предложены предатели родины. <…> Это что? Провокация, саботаж, круговая порука либеральных кружков!? Это же однозначная поддержка этих артистов!» — заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что трек-лист сделан «на основе предпочтений редакции», а алгоритма. Он увидел в этом «верх цинизма, безнаказанности и подлости», а также осознанное намерение продвинуть уехавших артистов.

«Видимо, чтобы о них не забывали в нашей стране, чтобы дать им возможность и дальше зарабатывать на российских слушателях, чтобы поддержать их в это «непростое» для них время!» — подытожил он.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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