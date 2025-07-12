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Знаменитый российский шеф-повар попал в базу «Миротворца»

Шеф-повара Константина Ивлева внесли в базу украинского «Миротворца»
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ivlevchef/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный российский шеф-повар Константин Ивлев внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Его имя появилось в базе ресурса.

Личные данные Ивлева были добавлены на сайт еще в 2021 году, а причиной стало посещение им территории Крыма.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. На нем публикуются персональные данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Известно, что в «черный список» «Миротворца» внесены такие российские артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Сарик Андреасян и другие.

Рэпера Icegerger (Георгий Гергерт – настоящее имя) ранее также внесли в базу «Миротворца». Icegerger обвинили в «пропаганде войны». По утверждению «Миротворца», артист публично поддержал «российскую агрессию», а также пропагандирует «российского фашизм, нацизм и антисемитизм».

В начале июля российская актриса Светлана Ходченкова тоже попала в базу экстремистского украинского сайта за посещение Крыма.

Ранее жена шеф-повара Ивлева вывела в свет их трехлетнюю дочь.

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