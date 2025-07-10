Рэпер Icegergert попал в базу «Миротворца» из-за «пропаганды войны»

Рэпера Icegerger (Георгий Гергерт – настоящее имя) внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Его имя появилось на сайте базы.

Icegerger обвинили в «пропаганде войны». По утверждению «Миротворца», артист публично поддержал «российскую агрессию», а также пропагандирует «российского фашизм, нацизм и антисемитизм».

Гергерт известен по своим провокационным текстам. К примеру, в песне «Он мой plug» он поет «Давай качни меня, мы хуже фрицев», а в треке «Русские воры» — «Наши люди в бифе, и мы до сих пор white power». В соцсетях рэпера есть снимок, где артист сидит в форме рядом с бывшим министром обороны России Сергеем Шойгу и губернатором Санкт-Петербурга Дмитрием Бегловым. Известно, что исполнитель проходил обучение в суворовском училище.

Известно, что в «черный список» «Миротворца» внесены такие российские артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Сарик Андреасян и другие.

Ранее российский боец с медалью за доблесть стал записывать треки на СВО.