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Продюсер Сенгер о планах Киркорова на Пугачеву: «Галкин останется на задворках»

Продюсер Сенгер: Киркоров хочет растить четверых детей вместе с Пугачевой
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РИА Новости

Проживающий в Германии продюсер Игорь Сенгер высказал предположение в беседе с NEWS.ru, что Филипп Киркоров намерен вернуть экс-супругу Аллу Пугачеву.

Сенгер считает, именно поэтому Киркоров вновь занялся ремонтом в своей квартире в центре Москвы, где когда-то, как сообщали СМИ, он проживал с Примадонной.

«С Киркоровым соседями будут, потом и квартиры объединят — всех четверых детей будут вместе растить», — высказался продюсер.

По словам Сенгера, Пугачева «без особых проблем» может вернуться в РФ, поскольку, считает он, певица не высказывалась жестко в отношении россиян. А нынешний муж артистки Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), уверен эксперт, останется за рубежом, так как не раз высказывался публично против власти в РФ и СВО.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

На данный момент звездная чета находится в Латвии, поскольку недавно Галкин выкладывал в соцсетях ролик, как супруга гуляет по морскому побережью в Юрмале на закате.

Ранее сообщалось, что вернувшийся на сцену РФ Козловский уедет в тур в США.

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