«Исход не определен»: актер отсудил 160 тысяч у МХАТа им. Горького

В ходе рассмотрения иска актера МХАТа им. Горького Александра Титоренко к руководству театра о задолженности по выплате надбавки Таганский суд Москвы взыскал в пользу артиста около 160 тысяч рублей, сообщил ТАСС.

«Взыскать с Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) культуры «МХАТ им. М. Горького» в пользу Титоренко задолженность по выплате стимулирующей надбавки за период с сентября по декабрь 2019 года в размере 153 тыс. 264 рублей, денежную компенсацию в размере 3 тыс. 469 рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей», — говорилось в постановлении суда.

Вместе с этим, суд отказал в удовлетворении остальной части исковых требований. В театре рассказали, что в общей сумме Титоренко просил взыскать с руководства 450 тысяч рублей. Представители МХАТа в разговоре с «Газетой.Ru» заявили о своем несогласии с решением суда и подали жалобу на решение Таганского суда.

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«Театр считает, что в удовлетворении требований надлежало отказать. Хочется также отметить, что при определении суммы удовлетворяемых требований суд отталкивался от механизма расчета начислений по заработной плате, представленного ответчиком, поскольку истец допустил в своих расчетах ошибки», — пояснили в театре.

Они также отметили, что в начале июня Титоренко подал возражение на жалобу, однако уведомления о дате рассмотрения МХАТ, по их словам, не получал.

«Отсутствует такая информация и на сайте Мосгорсуда. Таким образом, до настоящего времени решение в силу не вступило и исход дела еще не определен», — подчеркнули в театре.

Во МХАТе также добавили, что в начале июля Пресненский районный суд Москвы полностью отказал в иске Титоренко о взыскании невыплаченной заработной платы.

Официальный представитель группы актеров, не согласных с действиями руководства МХАТа, председатель московской организации российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что помимо компенсации выплат артистов также волнует вопрос творческой дискриминации в театре.

«Работодатель не дает артистам исполнять свои трудовые обязанности, установленные трудовым договором и должностной инструкцией. И суд, первая инстанция, как раз не признал эту дискриминацию. В нашей стране, на сегодняшний день, при таких обстоятельствах невозможно доказать дискриминацию творческих работников. А артисты сейчас — наиболее бесправная категория работников. И не только артисты, а вообще люди творческих профессий — и журналисты, и музыканты. Потому что практически невозможно доказать нарушение их трудовых прав», — сказала она.

Фомина отметила, что для этого необходимо внесение изменений в Трудовой кодекс, так как большинство статей ТК «все отдают на откуп работодателя и локальных актов», таких как положение об оплате труда.

«Если в трудовом договоре не прописаны какие-то моменты, то работодатель обязан прописать их в положении об оплате труда или в правилах трудового распорядка. И если нет профсоюзной организации, где членов профсоюза больше 50% работников, то работодатель может принимать эти акты в одностороннем порядке. И сейчас МХАТ принял положение об оплате труда, которое ухудшает положение работников», — добавила она.

По ее словам, из-за отказа Боякова работать с несогласными актерами у них на треть будут снижены оклады, и эти артисты останутся еще и без премий и надбавок.

Представительница Титоренко отказалась от комментариев.

Конфликт между группой актеров МХАТа и руководством театра начался после ухода народной артистки СССР Татьяны Дорониной с поста художественного руководителя. В частности, актеры рассказывали о массовых увольнениях, сокращениях выплат и уменьшении числа спектаклей с участием недовольных артистов.

После ряда публикаций в СМИ о конфликте внутри театра Доронина и Титоренко вместе пришли на церемонию вручения государственных наград в Кремле, где бывшая художественная руководительница МХАТа поговорила о возникшей ситуации лично с президентом России Владимиром Путиным.

«Он отреагировал на разговор очень благожелательно. Сказал: «Во всем будем разбираться». Их беседа продолжалась 40 минут», — рассказал Титоренко «Газете.Ru».

В пресс-службе театра признались, что не знали о планах Дорониной переговорить с Путиным из-за ее состояния здоровья, а также рассказали об отсутствии «радикальных» изменений в работе театра после их встречи.

Позднее руководство МХАТа провело брифинг для СМИ для прояснения ситуации вокруг происходящего в театре, на которую Титоренко приглашен не был.

В середине февраля стало известно, что Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иски недовольных актеров к худруку Эдуарду Боякову и обязал МХАТ выплатить 709,5 тысяч рублей. При этом суд отказался признавать творческую дискриминацию в театре.

По словам Фоминой, в ходе рассмотрения иска вопросы вызвали, в частности, подлинность подписей в документах ответчиков, а также приказы о назначении экспертной комиссии по выплате стимулирующих надбавок. По словам Фоминой, она была утверждена 30 сентября и тем же приказом была выдана премия на основании протокола только что созданной комиссии.

«Складывается впечатление, что документы были изготовлены специально для заседания суда», — подчеркнула Фомина.

В разговоре с «Газетой.Ru» Александр Титоренко выражал опасение, в связи с возможным усугублением конфликта внутри театра.

«Ничего не изменилось [после суда]. К тому же, сторона Боякова намерена обжаловать выплаты. Суть в том, что он лишает нас работы, но при этом утверждает, что если вы нигде не играете, то и платить не за что. У меня в месяц было 16 спектаклей, а сейчас один», — сказал он.