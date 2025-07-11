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Прокуратура утвердила обвинение по делу Долиной

Прокуратура утвердила обвинение по делу об афере с квартирой Долиной
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, совершенном против народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении Народной артистки РФ», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что обвиняемые в составе организованной группы совершили хищение денежных средств на сумму 175 млн 120 тыс. рублей, причинив своими действиями потерпевшей ущерб в особо крупном размере. Помимо этого, они лишили Долину права на жилое помещение — квартиру, расположенную в Ксеньинском пер., рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей.

Общий ущерб за совершенные операции составил более 317,6 млн рублей, что является особо крупным размером.

4 июля следствие завершило расследование по делу о хищении денег у Долиной.

В конце марта текущего года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.

Ранее Лариса Долина назвала свой секрет красоты.

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