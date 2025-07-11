«Это вопрос воспитания»: Смирнитский рассказал о причине выгорания у современных артистов

Современные артисты сталкиваются с выгоранием из-за слабого профессионального воспитания. Об этом «Пятому каналу» заявил народный артист России Валентин Смирнитский.

«Это вопрос воспитания. Вопрос школы и так далее. То, что у них происходит выгорание — это недостаток воспитания», — сказал он.

К другой проблеме Смирнитский отнес увлеченность артистов слабым материалом на фоне погони за деньгами, а не следования творческим принципам. По его словам, они теряются в этом.

Актер добавил, что современный подход к воспитанию артистов отличается от того, который пришлось пройти ему. Он отметил, что раньше они воспитывались легендарными мастерами сцены и кинематографа.

Накануне актер Александр Самойленко признался, что отказался от съемок в фильме Сарика Андреасяна «Евгений Онегин». Самойленко признался, что не в восторге от проектов, которые снимает Андреасян. Артист также уточнил, что не пожалел о своем отказе.

Самойленко считает, что в России много талантливых режиссеров. Актеру нравятся работы Клима Шипенко, Давида Ткебучавы, Сергея Урсуляка.

Ранее звезда «Моей прекрасной няни» высказался против ремейка с Олесей Иванченко.