Звезда «Моей прекрасной няни» высказался против ремейка с Олесей Иванченко

Российский актер Борис Смолкин, который играл дворецкого Константина в «Моей прекрасной няне», рассказал «Газете.Ru», что думает о предстоящем ремейке ситкома.

«Скудость мысли, скудость мысли у наших, к сожалению, сценаристов. Ни один вторичный проект успеха, насколько я помню, не добивался», — отреагировал Смолкин.

При этом артист подчеркнул, что собирается посмотреть ремейк: «Посмотрю, что они натворили». Также актер отметил, что не одобряет непрофессиональных актеров, — по его мнению, желательно, чтобы у тех, кто снимается в сериалах, было соответствующее образование.

Ремейк «Моей прекрасной няни» под названием «Няня Оксана» появится на экранах в сентябре 2025 года. Главные роли в сериале сыграют ведущая шоу «Натальная карта», юмористка и астролог Олеся Иванченко и актер Виктор Хориняк, наиболее известный по трилогии «Последний богатырь».

Сериал «Моя прекрасная няня», адаптация американского проекта «Няня», выходил на российском телевидении в 2004-2009 годах и стал одним из культовых отечественных ситкомов нулевых.

Ранее звезда «Моей прекрасной няни» Жигунов отреагировал на выход ремейка сериала.