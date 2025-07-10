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Самойленко отказался сниматься в фильме Андреасяна: «И слава богу»

Актер Александр Самойленко не пожалел из-за отказа в съемках «Евгения Онегина»
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Максим Судоргин

Актер Александр Самойленко признался в беседе с порталом «Страсти», что отказался от съемок в фильме Сарика Андреасяна «Евгений Онегин».

Самойленко признался, что не в восторге от проектов, которые снимает Андреасян. Артист также уточнил, что не пожалел о своем отказе.

«В «Евгении Онегине» я отказался сниматься. Мне предложили, я даже не стал читать. И слава богу, что отказался», — поделился актер.

Самойленко считает, что в России много талантливых режиссеров. Актеру нравятся работы Клима Шипенко, Давида Ткебучавы, Сергея Урсуляка.

В марте Андреасян оказался в центре скандала. Во время лекции режиссер поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

Андреасян также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» (последние годы жизни режиссер «Сталкера» провел в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования.

Ранее Сарик Андреасян попал в базу украинского «Миротворца».

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