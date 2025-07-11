Сафронов заявил о желании написать портрет Медведева

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов в беседе с «Газетой.Ru» признался, что хотел бы написать портрет зампреда Совета безопасности страны Дмитрия Медведева.

«Портрет кого из политиков еще бы хотел написать? Медведева», — сказал художник.

В прошлом Сафронов уже писал портрет Медведева. В 2008 году он рассказывал, что у него есть два портрета политика. Один из них художник продал гражданину Китая за $50 тыс. «В портрете под Ван Дейка он изображен в жабо на фоне природы. Об этом портрете даже снимали сюжет — еще перед тем, как Медведев стал президентом России», — делился Сафронов.

В июне народный художник России заявил о своей готовности написать портрет президента Владимира Путина, если ему представится такая возможность. По словам Сафронова, он неоднократно изображал Путина в разные периоды его жизни, однако тот ему ни разу не позировал.

Ранее сообщалось, что сын Никаса Сафронова похудел на 100 кг и предстал в новом образе.