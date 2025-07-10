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Директора МХАТа Кехмана отправили на допрос

RT: Кехман на допросе, его процессуальный статус в деле не определен
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Директора МХАТа имени М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана отправили на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на источник.

Другие подробности проведения допроса неизвестны. Официальных комментариев по данному вопросу не поступало.

9 июля «Фонтанка» сообщила, что Кехмана доставили в Следственный комитет как свидетеля — силовики пришли к нему сразу после его возвращения из-за границы.

По данным портала «Страсти», ситуация может быть связана с расследованием дела о растрате или присвоении средств в особо крупном размере в ходе реконструкции старой сцены МХАТа. Кехман заключил контракты на 44,9 млн руб. для ремонта. Речь идет о контракте на сумму 32,8 млн руб., который был заключен для поставки материалов для изготовления планшета сцены, а также о соглашении на 12,1 млн руб. — для его монтажа.

10 июля ТАСС сообщил, что Владимир Кехман задолжал по неоплаченным кредитам. Их общая сумма превышает 17,8 млрд рублей.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что задержанный директор МХАТа планировал отремонтировать сцену за 50 млн.

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