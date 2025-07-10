Михайловский театр продолжил работу на фоне обысков у худрука

Михайловский театр в Санкт-Петербурге продолжает свою работу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, вход и кассы театра открыты для посетителей, несмотря на обыски у художественного руководителя учреждения Владимира Кехмана.

9 июля «Фонтанка» сообщила, что Кехмана доставили в Следственный комитет как свидетеля — силовики пришли к нему сразу после его возвращения из-за границы.

По данным портала «Страсти», ситуация может быть связана с расследованием дела о растрате или присвоении средств в особо крупном размере в ходе реконструкции старой сцены МХАТа. Кехман заключил контракты на 44,9 млн руб. для ремонта. Речь идет о контракте на сумму 32,8 млн руб., который был заключен для поставки материалов для изготовления планшета сцены, а также о соглашении на 12,1 млн руб. — для его монтажа.

10 июля ТАСС сообщил, что Владимир Кехман задолжал по неоплаченным кредитам. Их общая сумма превышает 17,8 млрд рублей.

В настоящее время в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два — задолженности по исполнительному делу.

Ранее Михалков рассказал, когда Ефремов вернется в театр.