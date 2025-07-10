Итальянский фотограф заявил о невозможности отменить российскую культуру

Фотограф Рино Бариллари заявил, что не боится осуждения из-за приезда в Россию

Итальянский фотограф Рино Бариллари признался в беседе с ТАСС, что не боится осуждения на родине из-за приезда в Россию.

Бариллари назвал культурным обменом его посещения России. По его мнению, критика неизбежна, если человек чего-то стоит. Фотограф признался, что он с коллегами постоянно говорит о российской культуре и ее знаменитостях.

«Вы много дали миру. Но важно не количество имен, а глубина культуры. Конечно, отменить ее невозможно. Это часть нашей истории. Эти фотографии родились только потому, что кому-то очень хотелось, чтобы они не появились. Это тоже часть истории», — поделился фотограф.

Бариллари отметил, что Красная площадь стала его любимым местом в Москве. Он назвал ее невероятно красивой.

Фотограф также рассказал, что фотографировал президента России Владимира Путина с политиком Сильвио Берлускони во время встречи с НАТО в Риме. Также Бариллари снимал последнего Генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

«Была замечательная фотография, ведь он пел в этот момент песню, посвященную жене», — рассказал Бариллари.

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