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Милонов осудил россиян, купивших билет на концерт Агутина за полмиллиона рублей

Депутат Милонов призвал финансово поддерживать СВО, а не покупать дорогие билеты
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru возмутился тому, что россияне покупали билеты на концерт Леонида Агутина в Казани за полмиллиона рублей.

Милонов считает аморальным платить такую большую сумму за VIP-места.

«Но это вопрос личного выбора и транжирства», — добавил чиновник.

По мнению Милонова, было бы справедливо, если бы люди, которые могут позволить себе большую сумму на концертный билет, финансово поддерживали СВО.

«Призываю жертвовать на фронт, если у вас есть возможность приобретения дорогих билетов на концерт артиста, то было бы справедливым передавать суммы и для помощи нашим ребятам на СВО, это будет справедливо», — заявил депутат.

1 июня состоялся благотворительный музыкальный рейс, в рамках которого Агутин и дуэт Socrat & Lera исполнили свои популярные хиты и новые композиции. Все вырученные за билеты средства пойдут на помощь научно-экологического центра, который занимается сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов.

Ранее концерты Басты и Агутина отменили в Азербайджане после рейдов на Урале.

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