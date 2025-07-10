Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни: «Не работает аппарат»

Певица Елена Ваенга сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене концертов.

Ваенга объяснила, что болеет уже месяц. По словам артистки, ее уже «тошнит» смотреть на саму себя в таком состоянии. Певица заболела 14 июня. Она уточнила, что чувствует себя великолепно, однако голос до сих пор не вернулся после болезни. Исполнительница записала видео, где она сидит с капельницей.

«Я жива, здорова. Но у меня не работает аппарат. В принципе, слышно, как я разговариваю. Фонограммы у меня нет. Это не съемки, это не одна песня. Это надо петь сольный концерт. Это невозможно сделать», — поделилась артистка.

Ваенга понадеялась, что сможет выздороветь к 15 июля. Артистка должна выступить 15 и 16 июля в Санкт-Петербурге. Она уже пропустила выступления на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

В апреле Telegram-канал SHOT сообщил, что Елена Ваенга ужесточила требования безопасности на своих концертах после трагедии с тверичанкой.

В конце февраля сообщалось, что 71-летней фанатки Ваенги не стало на концерте исполнительницы в Твери. Причиной трагедии, утверждали СМИ, стал оторвавшийся тромб. Организаторы рассказывали, что во время концерта в зале был отключен калорифер (устройство для теплообмена), но температурный режим при этом якобы был в норме.

Ранее осужденного за мошенничество блогера выпустили из колонии.