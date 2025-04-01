Ваенга требует вооруженную охрану на концертах после трагедии с тверячкой

Российская певица Елена Ваенга ужесточила требования безопасности на своих концертах после трагедии с тверячкой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В конце февраля сообщалось, что 71-летней фанатки Ваенги не стало на концерте исполнительницы в Твери. Причиной трагедии, утверждали СМИ, стал оторвавшийся тромб. Организаторы рассказывали, что во время концерта в зале был отключен калорифер (устройство для теплообмена), но температурный режим при этом якобы был в норме.

По данным SHOT, теперь Елена Ваенга просит предоставить ей лицензированных охранников на выступление. У секьюрити обязательно должно быть разрешение на ношение и использование оружия. Певица также требует, чтобы на каждой площадке были установлены работающие металлоискатели, а перед выступлением организаторы проводили ручной досмотр сумок зрителей. Telegram-канал утверждает, что знаменитость ужесточила требования безопасности на своих выступлениях после трагедии с тверячкой.

Также SHOT раскрывает, что гонорар Елены Ваенги за выступление составляет 6 млн рублей. Фотосъемка ее концертов запрещена, а за невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере 100 тыс. рублей.

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