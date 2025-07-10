Осужденного за мошенничество блогера выпустили из колонии

Блогер Хиза (Хизри Зарипов – настоящее имя) вышел из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Зарипов пробыл в местах лишения свободы два года. Он отбывал срок за мошенничество. По данным издания, блогер и его команда создали финансовую пирамиду на спортивных ставках. Хиза предлагал вкладывать деньги, чтобы получить большую сумму потом. После того как ставка сыграла, пользователи не могли вывести деньги. Зарипов просил оплатить процент для вывода средств, а потом отправлял жертв мошенничества в бан.

В 2023 году Хизу приговорили к 4 годам колонии. Тот же самый срок дали его помощнику Эдуарду Ломидзе. Директора блогера Наталью Карапетян приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

В июле брат Елены Блиновской Александр Останин сообщил, что его имущество арестовали из-за блогерши.

По словам Останина, у него хотят изъять 4 миллиона с банковских счетов и две квартиры. Мужчина уточнил, что одну из недвижимостей он приобрел еще до первого марафона Блиновской. Он уверил, что заработал личное имущество самостоятельно, без помощи сестры.

Ранее сообщалось, что у детей Блиновской могут отобрать квартиру в Москве за 136 млн рублей.