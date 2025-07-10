Актер Радзюкевич объяснил, почему его не пригласили в продолжение «Папиных дочек»

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» сообщил, что не получал приглашения сняться в продолжении сериала «Папины дочки», которое вышло в 2023 году. В оригинальном ситкоме артист исполнил роль Эдуарда Радуевича — директора и владельца праздничного агентства «Праздник, праздник, праздник!».

«Я не отказывался. Просто там совершенно, я так понимаю, другой сценарий, другая история. И, наверное, моему персонажу не было места. Cам сериал не смотрел, но это нормальное дело, пошла другая история — уже про детей детей», — отметил он.

Актер также признался, что и сам зачастую против бесконечных сиквелов культовых проектов. Однако, по его словам, тут многое решает талант авторов.

«Это небезосновательно, я тоже [такого мнения] придерживаюсь. Вообще говоря, не очень люблю, когда сначала условный «Чужой-1», а потом уже до десятой части доходит. Как режиссер и актер считаю, что не стоит забегать на такую длинную дистанцию. Думаю, [в среднем] двух сезонов достаточно, если речь идет не про скетч-шоу. С другой стороны, если это удачная история, смотреть можно долго: если талантливо, делайте хоть 20 сезонов. Самое главное — чтобы было талантливо, интересно. А там уж зритель решит, смотреть или нет», — сказал Радзюкевич.

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Ранее Радзюкевич сообщил, что его племянник участвует в СВО.