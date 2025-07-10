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Звезда «6 кадров» Радзюкевич сообщил, что его племянник участвует в СВО

Актер Эдуард Радзюкевич сообщил, что скромно отметит юбилей из-за племянника на СВО
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Илья Питалев/РИА Новости

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, что скромно отметит юбилей — в том числе из-за участия племянника в специальной военной операции. 11 июля артисту исполнится 60 лет.

«Я долго размышлял и пришел к выводу, что никак не буду отмечать. По нескольким причинам. Если уж отмечать, то надо всех приглашать, всех родных, близких и знакомых, кого хочу видеть. Но я что-то подумал, сейчас все-таки СВО. У меня племянник воюет, и поэтому я все свел до минимума. Мы с женой сходим в ресторан вдвоем, посидим, поужинаем, и на этом все отмечание закончится. Так что прекрасно проведем вдвоем время. Потому что сейчас время такое, что, мне кажется, не стоит этого делать, какие-то широкие отмечания, гулянки. Когда все пройдет, закончится, тогда уже вспомним о широких юбилеях. Сейчас пока не стоит этого делать. Очень скромно, все по-домашнему», — сообщил он.

Полное интервью с актером читайте здесь.

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