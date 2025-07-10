Композитор о сходстве трека «Игры в кальмара» с песней Таривердиева: «Только приятно»

Певец Овруцкий заявил, что не может назвать плагиатом трек «Игры в кальмара»

Певец и композитор Леонид Овруцкий заявил «Газете.Ru», что трек «Let's Go Out Tonight» из «Игры в кальмара» нельзя назвать плагиатом песни Микаэла Таривердиева «Где-то далеко» из фильма «Семнадцать мгновений весны».

«Если смотреть на это профессионально, это не совсем плагиат. У Таривердиева мелодия строится на скачке на сексту. У композитора из «Игры в кальмара» на квинте. Ритм и гармония действительно похожи. Именно это дает ощущение, будто мы где-то уже слышали эту мелодию. Как будто она из нашей памяти», — поделился певец.

Овруцкий уточнил, что может понять людей, которые услышали схожесть двух композиций.

«Когда я слушаю трек «Let's Go Out Tonight» из «Игры в кальмара», я понимаю, почему он вызывает у многих ассоциации с музыкой «Семнадцати мгновений весны». У него похожее настроение, похожая ритмика, похожие аккорды. И в целом схожие чувства», — отметил композитор.

По мнению Овруцкого, нет ничего плохого, если создатель песни из «Игры в кальмара» вдохновлялся музыкой Таривердиева. Как отметил артист, Таривердиев очень точно передавал то, что люди часто называют русской душой. Певец заявил, что музыка композитора не драматичная, а глубокая и тихая.

«И если вдруг автор корейского саундтрека действительно вдохновлялся Таривердиевым, мне только приятно. Потому что наша отечественная музыка умеет нести в мир очень особенное состояние. Глубину и что-то очень настоящее. И если эта музыка продолжает вдохновлять, значит, она жива. А это самое главное», — отметил артист.

1 июля москвич Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис Netflix, поскольку увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Сейчас юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

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