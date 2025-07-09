Кучера не увидел плагиата песни Таривердиева в «Игре в кальмара»: «Мелодия другая»

Актер Оскар Кучера заявил, что не увидел плагиат в «Игре в кальмара»

Актер Оскар Кучера не заметил сходства мелодии из «Игры в кальмара» с песней Микаэла Таривердиева из «17 мгновений весны». Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Никакого отношения мелодия из «Игры в кальмара» не имеет к Таривердиеву абсолютно. <...> Там и доли совершенно иные, и мелодия другая, и гармония другая совсем», — объяснил артист.

Кучера допустил, что некоторые моменты в мелодиях могут перекликаться, однако, по мнению актера, данный случай не может считаться плагиатом.

1 июля пиарщик Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис. По словам москвича, он увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Как уточнил основатель PR-агентства, юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

Ранее звезда «Игры в кальмара» спел на русском языке.