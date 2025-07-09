На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кучера не увидел плагиата песни Таривердиева в «Игре в кальмара»: «Мелодия другая»

Актер Оскар Кучера заявил, что не увидел плагиат в «Игре в кальмара»
true
true
true
close
YouTube

Актер Оскар Кучера не заметил сходства мелодии из «Игры в кальмара» с песней Микаэла Таривердиева из «17 мгновений весны». Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Никакого отношения мелодия из «Игры в кальмара» не имеет к Таривердиеву абсолютно. <...> Там и доли совершенно иные, и мелодия другая, и гармония другая совсем», — объяснил артист.

Кучера допустил, что некоторые моменты в мелодиях могут перекликаться, однако, по мнению актера, данный случай не может считаться плагиатом.

1 июля пиарщик Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис. По словам москвича, он увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Как уточнил основатель PR-агентства, юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

Ранее звезда «Игры в кальмара» спел на русском языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами