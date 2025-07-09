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Жену Марата Башарова заподозрили в беременности: «Нас не проведешь»

Журналистка Мартынова заявила, что жена Марата Башарова Анастасия беременна
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Superborisova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Алексей Филиппов/РИА Новости

Жена телеведущего Марата Башарова, актриса Анастасия Борисова может быть беременна. Подобное предположение высказала блогер Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник».

Мартынова опубликовала видео со знаменитостями, снятое 8 июля на светской премьере фильма «Плагиатор» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

«Кстати, жена Башарова как будто бы беременна. Надела тюль, чтоб на живот мы не смотрели. Но нас не проведешь. Сама же дважды на него глянула», — сказано в посте.

В июле 2024 года Башаров заявлял, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Бывшие жены телеведущего Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова обвиняли его в избиении, из-за чего, утверждал Башаров, его «до сих пор не снимают в кино».

Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой в 2014 году. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака.

В декабре 2023 года стало известно, что актер сделал предложение своей новой возлюбленной Анастасии Борисовой. В интервью kp.ru Башаров заявлял, что избранницу не волнуют его предыдущие неоднозначные любовные истории.

Ранее сообщалось, что Андреева разводилась с Бондарчуком из-за его работы с властью.

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