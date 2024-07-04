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Башаров о своем наказании после скандалов: «До сих пор не снимают»

Телеведущий Марат Башаров попросил прощения у бывших жен за избиения

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ТНТ

Телеведущий Марат Башаров признался, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Об этом актер рассказал в Rutube-шоу «Злые языки».

«Ты не имеешь возможности нормально жить. Вы же знаете, какой это кайф выйти к зрителю, выйти на площадку, войти в кадр, услышать команду «мотор». И когда тебя этого лишают, становится больно», — заявил телеведущий.

Башаров отметил, что его «до сих пор не снимают в кино». Он также извинился перед бывшими женами Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой и поблагодарил женщин за то, что они смогли его простить.

«Было очень много посланий, угроз, но многие говорили, что правильно сделал. Кто-то, видимо, был знаком с Екатериной», — вспомнил о своих переживаниях в тот момент телеведущий.

Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой в 2014 году. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.

Ранее отец Фриске Владимир заявил, что не виделся с 11-летним внуком больше пяти лет.

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