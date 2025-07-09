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Юру Борисова утвердили на роль в новом фильме Луки Гуаданьино

Студия Amazon подтвердила, что Юра Борисов сыграет в новом фильме Гуаданьино
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John Locher/Invision/AP

Компания Amazon подтвердила, что актер Юра Борисов утвержден на роль в новом фильме Луки Гуаданьино «Искусственный». Об этом сообщает Variety.

Лента расскажет о Сэме Альтмане — основателе компании OpenAI, создавшей Chat GPT (его сыграет Эндрю Гарфилд) — и сконцентрируется на громком скандале 2023 года, когда предпринимателя пытались сместить с руководящей должности.

Как сообщают СМИ, Борисов в проекте исполнит роль Ильи Суцкевера — одного из основателей OpenAI, который, как считается, был инициатором увольнения Альтмана. Также в фильме может появиться актриса Моника Барбаро.

Съемки «Искусственного» планируют начать уже этим летом в США (Сан-Франциско) и Италии.

Недавно стало известно, что актер Марк Эйдельштейн снимется во 2-м сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Эйдельштейн исполнит роль мистера Смита. Его «жену» сыграет американская актриса Софи Тэтчер.

Марк Эйдельштейн и Юра Борисов принимали участие в фильме «Анора», который удостоился главной премии «Оскар» в 2025 году. Лента одержала победу в номинации «Лучший фильм».

Ранее стало известно, что россияне заполонили «цитатами» Стейтема пост в его соцсетях.

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