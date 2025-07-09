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Россияне заполонили «цитатами» Стейтема пост в его соцсетях

Актер Стейтем опубликовал фото и получил комментарии с его фейковыми цитатами
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский актер Джейсон Стетхэм опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый снимок и получил множество комментариев от российских фанатов.

Стетхэм поделился снимком, как занимается каратэ. В комментариях многие россияне начали писать фейковые цитаты артиста. Среди интернет-пользователей России популярен мем, в котором приписывают якобы философскую цитату этому актеру. Он пошел из того, что такой деятельностью занимались паблики для мужчин во «ВКонтакте».

Стетхэм также стал героем мема, в котором запрещает людям ходить в туалет.

«Однажды я в халате сделал зарядку, и потом это назвали каратэ. (с) Джейсон Стетхэм», —прокомментировал один из пользователей.

«Если ты сделаешь шаг назад, затем два, а затем три, то окажешься там, где был три шага назад. (с) Джейсон Стетхэм», — написала другая комментаторка.

В июле американская певица Бейонсе тоже привлекла внимание россиян. Она вышла на сцену в боди с люрексом в бело-сине-красном цвете. Аналогично сделаны ее перчатки. Образ дополнили длинные красные сапоги. Выступление проходило в столице США Вашингтоне. Российские поклонники отметили, что наряд напоминает флаг России. Однако, возможно, ее наряд может отсылать и к флагу США с аналогичными цветами.

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