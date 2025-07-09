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Анна Asti о разрыве с мужем: «Не потеря, а приобретение»

«Пятый канал»: певица Анна Asti намекнула на разрыв с мужем
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Asti (Анна Дзюба – настоящее имя) намекнула, что рассталась с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным. Ее слова передает «Пятый канал».

Дзюба отказалась прямо отвечать на вопрос о правдивости слухов про ее возможный разрыв с Юркиным. В то же время певица уклончиво заявила, что «люди приходят и уходят».

«А приходят, возможно, еще лучше, когда ты теряешь кого-то. И возможно, даже не потеря, а только приобретение», — сказала она.

Также Asti призналась, что сейчас занимается ремонтом в своем загородном доме, а также недавно она приобрела еще одну недвижимость — «где-то рядышком в моей деревне». Певица отметила, что планирует перевезти за город свою коллекцию антикварной посуды.

«У меня весь гараж уже в ней. Я все жду, когда дома эти достроятся. Посуда XVIII века, даже XVII века некоторые позиции есть. Очень много французской, немецкой», — раскрыла она.

В феврале 2025-го издание Super.ru со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Анна Asti рассталась с мужем. Согласно информации СМИ, знаменитости стали жить по отдельности в декабре 2024 года. При этом отмечали источники Super.ru, Юркин продолжает исполнять обязанности концертного директора артистки, несмотря на расставание.

Ранее Алена Бабенко вспомнила, как партнер отказался с ней целоваться на съемках.

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