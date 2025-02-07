СМИ выяснили, что Анна Asti рассталась с мужем

Super.ru: певица Анна Asti не живет с мужем с декабря 2024 года

Певица Анна Asti рассталась с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации издания, знаменитости стали жить по-отдельности в декабре 2024 года. Причина разлада в их отношениях неизвестна. При этом, отмечают источники Super.ru, Юркин продолжает исполнять обязанности концертного директора артистки, несмотря на расставание.

Инсайдеры также отмечают, что Юркин и Asti не раскрывают детали личной жизни даже своим близким: мать бизнесмена не знает о его расставании с женой, а родительница певицы в курсе случившегося, «но без особых подробностей».

Анна Asti и Станислав Юркий узаконили свои отношения в декабре 2020 года спустя примерно год после знакомства. В декабре 2024 года певица стала жертвой киберпреступников, которые незаконно проникли в ее телефон и выложили интимные фото и видео в сеть.

Позднее артистка рассказывала, что секс-скандал никак не повлиял на ее отношения с супругом. Она заявляла, что у них с Юркиным «каждый день одно сплошное свидание».

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