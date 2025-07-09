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Стало известно, как Светлана Бондарчук заработала 93 млн рублей за год

«Страсти»: телеведущая Светлана Бондарчук заработала 93 млн рублей в 2024 году
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-жена Федора Бондарчука, бизнесвумен и телеведущая Светлана Бондарчук, владеющая девятью фирмами в России, за работала 93 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщают «Страсти».

Бондарчук, отмечает сайт, владеет сетью салонов красоты: ООО «Бюро СПБ», ООО «Бюро Сколково» и ООО «Бюро Дрим». За прошлый год эти фирмы выручили 512 млн рублей, а их чистая прибыль составила 52, млн рублей. Также у телеведущей есть фитнес-центр «Фанни студия», который принес ей 1,1 млн рублей чистой прибыли при доходах в 15,1 млн рублей. Доход ООО «Лапсания» Бондарчук, которое занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, составил 50, 7 млн рублей, а чистая прибыль — 39,4 млн рублей.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года знаменитости сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Тогда блогерша написала, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. В марте 2024 стало известно, что телеведущая обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем.

Ранее автор песен про Буратино отсудил у культурного центра более 5 млн рублей.

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