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Автор песен про Буратино отсудил у культурного центра более 5 млн рублей

Композитор Рыбников выиграл суд против КЦ «Меридиан» и отсудил 5,5 млн рублей
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Композитор Алексей Рыбников выиграл иск против культурного центра «Меридиан». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Рыбников судился из-за незаконного использования его песен. Композитор требовал с культурного центра 14 миллионов 148 тысяч рублей. Позже он снизил сумму до 5,5 миллионов рублей. Суд встал на сторону композитора и потребовал от «Меридиана» выплатить деньги артисту.

В апреле Алексей Рыбников подал в суд на музыкальные стриминговые сервисы из-за авторских прав. Композитор уточнял, что судебными разбирательствами занимаются его юристы.
Как признался Рыбников, он был очень огорчен тем, что некоторые его поклонники болезненно восприняли блокировку его музыки на стримингах. С другой стороны, ему стало приятно из-за количества людей, которые оказались неравнодушны к его музыке.

Рыбников является автором музыки к рок-опере «Юнона и Авось» и к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», «Вам и не снилось», «Про Красную шапочку», «Приключения Буратино». Он — лауреат государственной премии Российской Федерации и премии Президента Российской Федерации. В 1999 году композитор удостоился звания Народного артиста России.

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