Журналисты обратили внимание на сбывшееся предсказание Михалкова

Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков заявил, что Россию толкнули в бездну, против нее ведется информационная сетевая война. На словам Михалкова, озвученные на недавний выпуск программы «Бесогон», обратило внимание издание «Царьград».

Режиссер указал на опасность информационной сетевой войны, которая ведется против российских граждан и несет угрозу для их будущего. По словам Михалкова, он говорил об этом еще в 2014-м, однако реальность настоящего времени оказалась куда драматичнее, чем самые смелые его предсказания.

Артист обратил внимание на создаваемые искусственным интеллектом (ИИ) реалистичные изображения и видео (дипфейки) и назвал это мощным оружием, которое может перерасти в глобальную угрозу.

Михалков подчеркнул, что против россиян ведется борьба цифровыми методами. В связи с этим он напомнил слова президента России Владимира Путина о важности использования отечественных разработок в сфере ИИ.

1 июля Михалков прокомментировал решение службы безопасности Украины объявить его в розыск. Он сравнил «решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется», с решениями в Германии времен Адольфа Гитлера.

Ранее Никита Михалков назвал главную силу России.