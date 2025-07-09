Актриса Дарья Мороз об отношениях между людьми: «Их нельзя загнать в рамки закона»

Отношения между людьми нельзя загнать в рамки закона или четких правил. Об этом «Пятому каналу» в Театре Эстрады, где состоялась премьера спектакля «Три тополя на Плющихе», рассказала одна из исполнительниц главных ролей, заслуженная артистка России Дарья Мороз.

«Иногда люди совершают сумасшедшие поступки, иногда люди руководствуются собственной совестью», — подчеркнула она.

По ее словам, поведение человека может меняться в зависимости от времени и обстоятельств. Кроме того, на это может повлиять внутреннее состояние самих людей.

Спектакль основан на одноименной повести Валентина Ежова. В нем повествуется о случайной встрече двух непохожих людей. Мороз отметила, что центральной темой постановки стало эмоциональное столкновение двух разных миров: открытой деревенской женской души и прагматичной городской мужской натуры.

Актриса Екатерина Вилкова до этого говорила, что открытые отношения между супругами нельзя назвать браком. Она подчеркнула, что негативно относится к такому формату отношений и не может считать их семейными. Актриса добавила, что не простила бы мужу измену, потому что считает ее предательством партнера.

Ранее 41-летняя Дарья Мороз вышла на публику с обновленным имиджем.