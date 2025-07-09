Лариса Долина заявила, что не готова тратить большие деньги на гардероб

Певица Лариса Долина заявила, что не покупает очень дорогую одежду

Певица Лариса Долина призналась в беседе с изданием «СтарХит», что не готова тратить большие суммы на свой гардероб.

По мнению Долиной, не обязательно покупать очень дорогую одежду, чтобы хорошо выглядеть. Артистка рассказала, что уже много лет сотрудничает с несколькими дизайнерами.

«Дизайнеры обновляют мой гардероб, сценический и повседневный, следуя современным тенденциям, но учитывая мой собственный стиль», — поделилась певица.

Долина рассказала, что интересуется стилем, а не модой. Как отметила исполнительница, ей нравится хорошо выглядеть и красиво одеваться.

В декабре 2024 года Долина опровергла сообщения о том, что якобы сделала операций на пять миллионов рублей. Она спросила, видно ли следы от хирургического вмешательства.

О том, что Долина якобы сделала пластику, рассказал хирург Денис Агапов. Он отметил, что первые операции были сделаны неплохо, пока артистка «была молода и наполнена», но через какое-то время потребовалось повторное вмешательство. Врач заявил, что после него не была выполнена при нем эндоскопия средней трети.

Ранее Лариса Долина назвала свой секрет красоты.