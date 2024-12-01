Лариса Долина ответила на слухи о многомиллионной пластике

Народная артистка России Лариса Долина опровергла появившиеся слухи о своей многомиллионной пластике. Ее цитирует Life.ru.

Певица, появившаяся на фестивале «Легенды Ретро FM», опровергла сообщения о том, что якобы сделала операций на пять миллионов рублей. Она спросила, видно ли следы от хирургического вмешательства.

«Вы знаете, у меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне нужно уже распускать слухи. Вот он и начал. Его Бог накажет, я не буду обращать внимания на это», — сказала она.

О том, что Долина якобы сделала пластику, рассказал накануне хирург Денис Агапов. Он отметил, что первые операции были сделаны неплохо, пока артистка «была молода и наполнена», но через какое-то время потребовалось повторное вмешательство. Врач заявил, что после него не была выполнена при нем эндоскопия средней трети.

«Поэтому носогубные складки рта, подбородочные складки на фотографиях без фейстюна выглядят достаточно характерно. Отсутствие какой-либо достойной наполненности тканей лицевой маски приводит к тому, что явление возрастной атрофии, мелкоморщинистого старения вылезают на первый план», — заявил пластический хирург.

Ранее Долина похвалила фигуру певца Филиппа Киркорова после пластики.