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В Кургане отменили выступление певицы Хиблы Герзмавы

В Кургане отменили выступление певицы Хиблы Герзмавы
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Концерт народной артистки России Хиблы Герзмавы отменили в Кургане. Об этом сообщает 45.ru.

По данным издания, выступление Герзмавы должно было состояться в рамках музыкального фестиваля «От Востока до Запада». Организаторы концерта принесли свои извинения. 45.ru уточнил, что оперная певица не может приехать на фестиваль. Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступил вместо нее.

В декабре 2024 года Хибла Герзмава дебютировала в качестве наставника в 13-м сезоне шоу «Голос». Она присоединилась к членам жюри — рэперу Басте, певице Полине Гагариной и музыканту Антону Беляеву. Хибла обещала, что поможет своим ученикам «воспитать голос», а также научит их «обнимать» им слушателя.

В апреле 2024-го победительница конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы Ольга Маслова спела с испанской звездой оперы Пласидо Доминго в концертном зале Парижа «Гаво». На сцене девушки исполнили главные партии оперы Джузеппе Верди «Набукко».

Ранее сообщалось, что у популярного украинского музыканта могут возникнуть трудности со въездом в Россию.

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