На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У популярного украинского музыканта могут возникнуть трудности со въездом в Россию

РИА Новости: лидера «Океана Эльзы» Вакарчука могут не пустить в Россию
close
РИА «Новости»

У известного украинского музыканта, вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности со въездом в Российскую Федерацию. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, в настоящее время имеются основания, не разрешающие въезд Вакарчуку на территорию России.

Группа «Океан Эльзы» в 2024 году провела тур по странам Европы, после которого музыканты заявили, что вырученные от гастролей средства пойдут на помощь Вооруженным силам Украины.

2 июля сообщалось, что украинскую певицу и телеведущую Олю Полякову могут больше не пустить в Россию.

9 июня стало известно, что на Камчатке украинскому гражданину вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства из-за контактов с Вооруженными силами Украины и намерений шпионить за российскими военнослужащими.

Ранее в России обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами