У популярного украинского музыканта могут возникнуть трудности со въездом в Россию

РИА Новости: лидера «Океана Эльзы» Вакарчука могут не пустить в Россию

У известного украинского музыканта, вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука могут возникнуть трудности со въездом в Российскую Федерацию. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, в настоящее время имеются основания, не разрешающие въезд Вакарчуку на территорию России.

Группа «Океан Эльзы» в 2024 году провела тур по странам Европы, после которого музыканты заявили, что вырученные от гастролей средства пойдут на помощь Вооруженным силам Украины.

2 июля сообщалось, что украинскую певицу и телеведущую Олю Полякову могут больше не пустить в Россию.

9 июня стало известно, что на Камчатке украинскому гражданину вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства из-за контактов с Вооруженными силами Украины и намерений шпионить за российскими военнослужащими.

Ранее в России обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев.