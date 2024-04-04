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Россиянка Маслова споет в Париже с Пласидо Доминго

Оперная певица Маслова исполнит «Набукко» в Париже с Пласидо Доминго

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Ольга Маслова/VK

Российская оперная певица, победительница Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава Ольга Маслова в концертном зале Парижа «Гаво» споет с испанской звездой оперы Пласидо Доминго. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

Артисты 4 апреля исполнят главные партии оперы Джузеппе Верди «Набукко».

«То, что сейчас я пою с Пласидо Доминго, для меня это как прикосновение к живой истории и, конечно, огромная честь. Доминго — огромнейший авторитет и живая легенда», — говорит Маслова, называя сотрудничество с Доминго невероятным профессиональным опытом.

По словам Масловой, Доминго подает пример того, как должен себя вести и работать настоящий большой артист.

В пресс-службе Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава напомнили, что с 1 марта по 1 августа смотр вновь принимает заявки, к участию приглашаются музыканты двух специальностей — вокалисты в возрасте от 21 до 36 лет и концертмейстеры от 20 до 35 лет.

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