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Умер композитор «Альфа» и «Симпсонов»

Скончался композитор Альф Клаузен
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Todd Williamson/AP

В возрасте 84 лет скончался американский композитор Альф Клаузен. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь композитора Каарин.

Клаузен умер в собственном доме в Лос-Анджелесе 29 мая. Дочь уточнила, что около восьми лет назад отцу поставили диагноз «прогрессирующий надъядерный паралич». Стало ли заболевание причиной смерти, неизвестно.

Композитор написал музыку к сериалу о поедающем кошек пришельце «Альф» и мультсериалу «Симпсоны». С «Симпсонами» он сотрудничал с 1990 по 2017 год, а в 1997 и 1998 году был удостоен «Эмми» за песни, написанные для сериала.

Также Альф Клаузен создал музыку к сериалам «Диснейленд», «Детективное агентство Лунный свет», «Сейчас или никогда».

Накануне в возрасте 88 лет скончалась американская актриса Лоретта Суит, наиболее известная по роли майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш» (M*A*S*H).

Ранее ушел из жизни актер из «Бандитского Петербурга».

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