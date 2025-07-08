Ивлеева высмеяла американскую певицу в триколоре: «Я Бейонсе! Я иду до конца»

Блогерша Ивлеева заявила, что не стоит обольщаться Бейонсе в триколоре

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в Telegram-канале высмеяла американскую певицу Бейонсе, вышедшую на концерт в цветах флага России.

Ивлеева пошутила, что Бейонсе захотела дальневосточный гектар. Она также прокомментировала наряд американской певицы измененными словами из песни Shaman «Я русский».

«Я Бейонсе! Я иду до конца!» — написала телеведущая.

Ивлеева добавила, что россиянам «не стоит обольщаться» выходом Бейонсе на сцену в цветах триколора.

«Свои права на Бейонсе смело могут заявить Словения, Словакия и братишки из Сербии. А может даже сам Макрон», — заявила блогерша.

В июле Бейонсе вышла на сцену в боди с люрексом в бело-сине-красном цвете. Аналогично сделаны ее перчатки. Образ дополнили длинные красные сапоги. Выступление проходило в столице США Вашингтоне. Российские поклонники отметили, что наряд напоминает флаг России. Однако, возможно, ее наряд может отсылать и к флагу США с аналогичными цветами.

Бейонсе не раз проводила концерты в нарядах с патриотической тематикой. Она выступала в ковбойских шляпах, а также платьях, отсылающих к американскому флагу.

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