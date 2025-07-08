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Галкин показал, как изменилась дочь

Комик Максим Галкин опубликовал архивное фото дочери
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Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивным фото дочери Елизаветы.

«Спустя восемь лет на том же месте», — подписал публикацию пародист.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

В мае 2023-го Галкин в первый раз подал иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра физлиц-иноагентов. Но ему отказали. Артист также пытался оспорить статус иноагента в апреле 2024-го.

7 июля Галкин опубликовал видео, как его супруга Алла Пугачева прогуливается на закате по морскому побережью в Юрмале.

Ранее Пугачева рассекретила проблемы со здоровьем.

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