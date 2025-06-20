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Киркоров раскрыл, при каком условии станет отцом в третий раз

Певец Киркоров: стану отцом в третий раз, если встречу вторую половину
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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров признался, что готов к пополнению в семье при условии, что найдет вторую половину. Об этом народный артист России рассказал в эфире программы «Однажды…» на НТВ.

«Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них: 13 и 14 лет. <…> Если я встречу человека, может быть, появится и третий», — высказался исполнитель.

По словам Киркорова, сейчас он находится в состоянии «публичного одиночества» и назвал это издержками профессии. Киркоров заявил, что из-за известности не может позволить себе того, что доступно обычному человеку — не имеет права на ошибку.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская уточнила в беседе с Woman.ru, что сейчас артист полностью погружен в заботы о своем здоровье.

«К тому же, каждое лето Филипп проводит с детьми — и это не станет исключением», — отметила она.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

В декабре 2024 года Киркоров рассказал, что дочь и сын уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Он платит своим детям за уборку на их участке. Сын и дочь артиста получают деньги за определенную работу. Киркоров считает, что необходимо приобщать детей к работе.

Ранее актер Мамадаков заявил, что скрывает жену и дочь ради их безопасности.

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