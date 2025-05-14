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Марк Эйдельштейн вспомнил, как Юра Борисов смутил Тома Круза

Актер Марк Эйдельштейн рассказал, что Юра Борисов однажды смутил Тома Круза
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John Locher/Invision/AP

Актер Марк Эйдельштейн вспомнил в новом выпуске YouTube-шоу «Вписка», куда вошли неизданные записи из оригинального интервью, о том, как Юра Борисов смутил Тома Круза.

Эйдельштейн рассказал эту историю, пытаясь объяснить, почему ему не нравится прижившаяся за рубежом культура small talk — то есть небольшого разговора между собеседниками, который обычно заканчивается ответом на вопрос: «Как дела?»

«Они [иностранцы] очень чтят границы и время, очень вежливые. Все очень торопятся, и если после вопроса: «Как у тебя дела?» ты начинаешь что-то затирать человеку, то переходишь границу», — пояснил российский актер.

Эйдельштейн рассказал, что однажды встретил вместе с Юрой Борисовым актера Тома Круза на светском мероприятии. Его коллега смутил звезду «Миссии невыполнима», поскольку нарушил small talk, продолжив разговор.

«Мы проходим, и я говорю Юре: «Чувак, надо сказать ему, что он крутой». Это могло бы остановиться на small talk, но у Юры есть бэкграунд: он собирал массовку, когда Том Круз приезжал в Москву. Том Круз не был готов к тому, что Юра Борисов сейчас ему что-то расскажет. Он был готов к small talk», — отметил Эйдельштейн.

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